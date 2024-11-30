«Адмирал» до конца не восстановился после матча со СКА». Тамбиев — о победе над «Сочи»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победный матч с «Сочи» (4:3).
«Сложный матч, конечно, игра со СКА забрала много сил и эмоций, это было ожидаемо. Благодарен ребятам за то, что при счёте 2:3 нашли в себе силы. Нашлись лидеры в команде, которые вытащили непростой матч, переломили, сравняли, забили голы и доиграли матч до победы. Непростые соперники с кинжальными атаками, у них очень много хороших и интересных ребят в нападении играют.
Вроде бросали и атаковали, однако это было не так остро, присутствовал брак, допускали пробросы – это всё-таки следствие того, что мы не восстановились до конца после матча со СКА. Но всё определяет результат, главное – добыта важная победа, особенно после болезненного поражения в Сочи, вернули должок», — цитирует Тамбиева сайт КХЛ.
- 30 ноября 2024
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