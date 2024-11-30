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«Адмирал» до конца не восстановился после матча со СКА». Тамбиев — о победе над «Сочи»

«Адмирал» до конца не восстановился после матча со СКА». Тамбиев — о победе над «Сочи»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победный матч с «Сочи» (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Солянников (Сошников, Шестаков) – 04:43 (5x5)     1:1 Грэм (Хохлачёв) – 19:03 (5x4)     2:1 Гутик – 28:23 (5x5)     2:2 Попов (Гараев) – 40:32 (4x4)     2:3 Федотов (Мокрушев, Тянулин) – 55:24 (5x4)     3:3 Старков (Гутик) – 55:31 (5x5)     4:3 Завгородний (Солянников, Шевченко) – 57:50 (5x5)    

«Сложный матч, конечно, игра со СКА забрала много сил и эмоций, это было ожидаемо. Благодарен ребятам за то, что при счёте 2:3 нашли в себе силы. Нашлись лидеры в команде, которые вытащили непростой матч, переломили, сравняли, забили голы и доиграли матч до победы. Непростые соперники с кинжальными атаками, у них очень много хороших и интересных ребят в нападении играют.

Вроде бросали и атаковали, однако это было не так остро, присутствовал брак, допускали пробросы – это всё-таки следствие того, что мы не восстановились до конца после матча со СКА. Но всё определяет результат, главное – добыта важная победа, особенно после болезненного поражения в Сочи, вернули должок», — цитирует Тамбиева сайт КХЛ.

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