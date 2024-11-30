И. о. главного тренера «Амура» назвал ключевые моменты в поражении от СКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал поражение от СКА (5:7).

— Какие моменты стали ключевыми?

— Надо играть более концентрированно. Когда молодой парниша стоит в воротах, сильно опыта игрового нет, надо больше играть в атаке, меньше допускать ошибок. И надо меньше давать шансов играть в атаке и создавать моменты таким мастеровитым нападающим, как у СКА. И дешёвые удаления ещё.

— Планы на Гайдамака, будете пытаться его внедрять в состав или отправите в «Сокол»?

— Пока он поедет в «Сокол», будет там набирать форму.

— Дюрандо не вышел в третьем периоде по игровым причинам?

— Да.

— Сегодня дебютировал Шаймарданов, пару слов о нём?

— Старается парниша, молодой, вообще без опыта в КХЛ, первый год только. Молодец, вышел, отыграл «на ноль». Работать и расти, по одному периоду сложно сказать.

— Можно ли сказать, что у тренерского штаба есть головная боль, кого ставить в ворота в следующем матче?

— У нас особо выбора нет. Посмотрим, пообщаемся с тренером вратарей, там примем решение, — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.