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И. о. главного тренера «Амура» назвал ключевые моменты в поражении от СКА

И. о. главного тренера «Амура» назвал ключевые моменты в поражении от СКА
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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал поражение от СКА (5:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 7
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Коромыслов – 12:28 (5x5)     1:1 Коротких (Шевченко) – 12:50 (5x5)     2:1 Гальченюк – 24:55     2:2 Кузнецов (Кузьмин, Хайруллин) – 25:34 (5x4)     2:3 Хайруллин (Никишин) – 25:54 (5x4)     3:3 Гальченюк (Бродхёрст, Барулин) – 27:08 (5x5)     3:4 Хайруллин (Кузнецов, Кузьмин) – 30:40 (5x5)     3:5 Смирнов (Плотников) – 41:21 (5x5)     3:6 Плотников (Кузнецов, Хайруллин) – 43:12 (5x4)     4:6 Ли (Коротких, Талалуев) – 54:37 (5x5)     5:6 Гальченюк (Бродхёрст, Барулин) – 57:32 (5x5)     5:7 Хайруллин (Кузнецов) – 59:39 (en)    

— Какие моменты стали ключевыми?
— Надо играть более концентрированно. Когда молодой парниша стоит в воротах, сильно опыта игрового нет, надо больше играть в атаке, меньше допускать ошибок. И надо меньше давать шансов играть в атаке и создавать моменты таким мастеровитым нападающим, как у СКА. И дешёвые удаления ещё.

— Планы на Гайдамака, будете пытаться его внедрять в состав или отправите в «Сокол»?
— Пока он поедет в «Сокол», будет там набирать форму.

— Дюрандо не вышел в третьем периоде по игровым причинам?
— Да.

— Сегодня дебютировал Шаймарданов, пару слов о нём?
— Старается парниша, молодой, вообще без опыта в КХЛ, первый год только. Молодец, вышел, отыграл «на ноль». Работать и расти, по одному периоду сложно сказать.

— Можно ли сказать, что у тренерского штаба есть головная боль, кого ставить в ворота в следующем матче?
— У нас особо выбора нет. Посмотрим, пообщаемся с тренером вратарей, там примем решение, — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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