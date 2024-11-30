Ротенберг — о 7:5 с «Амуром»: самая яркая игра в истории СКА в Хабаровске на моей памяти

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итог встречи с «Амуром» (7:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Как говорил Анатолий Тарасов, веселее, мы в хоккее. Под этим девизом сыграли обе команды, было ярко, с огоньком, много голов, зрители в восторге, обе команды поймали кураж. Наши ребята молодцы, благодарю команду за самоотверженность и ответственность в реализации. Мы вчера это тренировали, видим результат. Есть что улучшить. Три очка из четырёх на дальневосточном турне. К сожалению, это турне завершается сегодня, хотя только адаптировались, хотели бы ещё здесь остаться. К сожалению, надо улетать. Но таков наш путь. Летим домой, будет возможность выспаться после этих двух игр. Благодарю «Амур» за игру, на моей памяти самая яркая игра в истории СКА в Хабаровске», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.