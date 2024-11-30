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Ротенберг — о 7:5 с «Амуром»: самая яркая игра в истории СКА в Хабаровске на моей памяти

Ротенберг — о 7:5 с «Амуром»: самая яркая игра в истории СКА в Хабаровске на моей памяти
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итог встречи с «Амуром» (7:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 7
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Коромыслов – 12:28 (5x5)     1:1 Коротких (Шевченко) – 12:50 (5x5)     2:1 Гальченюк – 24:55     2:2 Кузнецов (Кузьмин, Хайруллин) – 25:34 (5x4)     2:3 Хайруллин (Никишин) – 25:54 (5x4)     3:3 Гальченюк (Бродхёрст, Барулин) – 27:08 (5x5)     3:4 Хайруллин (Кузнецов, Кузьмин) – 30:40 (5x5)     3:5 Смирнов (Плотников) – 41:21 (5x5)     3:6 Плотников (Кузнецов, Хайруллин) – 43:12 (5x4)     4:6 Ли (Коротких, Талалуев) – 54:37 (5x5)     5:6 Гальченюк (Бродхёрст, Барулин) – 57:32 (5x5)     5:7 Хайруллин (Кузнецов) – 59:39 (en)    

«Как говорил Анатолий Тарасов, веселее, мы в хоккее. Под этим девизом сыграли обе команды, было ярко, с огоньком, много голов, зрители в восторге, обе команды поймали кураж. Наши ребята молодцы, благодарю команду за самоотверженность и ответственность в реализации. Мы вчера это тренировали, видим результат. Есть что улучшить. Три очка из четырёх на дальневосточном турне. К сожалению, это турне завершается сегодня, хотя только адаптировались, хотели бы ещё здесь остаться. К сожалению, надо улетать. Но таков наш путь. Летим домой, будет возможность выспаться после этих двух игр. Благодарю «Амур» за игру, на моей памяти самая яркая игра в истории СКА в Хабаровске», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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