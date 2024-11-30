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«Игроки нашли у себя совесть». Р. Ротенберг — о нуле удалений у СКА в матче с «Амуром»

«Игроки нашли у себя совесть». Р. Ротенберг — о нуле удалений у СКА в матче с «Амуром»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал об отсутствии удалений у армейского клуба во встрече с «Амуром».

— Сегодня не было ни одного удаления, в чём секрет?
— Совесть. Игроки нашли у себя совесть. Это та деталь, которая поможет нам побеждать в каждой игре. Надо держать этот уровень с точки зрения дисциплины, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась яркой победой гостей со счётом 7:5.

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