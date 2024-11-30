Р. Ротенберг: бросили Бережного под танки в матче с «Амуром», он молодец, держал удар

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил первую игру голкипера Станислава Бережного в КХЛ. Вратарь вышел при счёте 6:3 в третьем периоде игры с «Амуром» (7:5) и пропустил дважды.

— Демидов и Дедунов не провели ни одной смены за матч, почему?

— Так складывалась игра, она была непростой. По ходу игры поменяли сочетания. Сегодня дебютировал Бережной, молодой вратарь. Ему было непросто войти в игру, но он держал удар. Бросили парня под танки, но он молодец, вырвал победу, сделал несколько важных сейвов. Поздравляю Бережного с дебютом в КХЛ, думаю, это даст ему мотивацию работать ещё усерднее.

А что касается Демидова и других, так сложилась игра. В следующей игре будет шанс у всех проявить свои лучшие качества. По составу на следующую игру у нас ещё нет решений, будем думать. Но нам все нужны, у нас длинная дистанция, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.