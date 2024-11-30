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Р. Ротенберг: бросили Бережного под танки в матче с «Амуром», он молодец, держал удар

Р. Ротенберг: бросили Бережного под танки в матче с «Амуром», он молодец, держал удар
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил первую игру голкипера Станислава Бережного в КХЛ. Вратарь вышел при счёте 6:3 в третьем периоде игры с «Амуром» (7:5) и пропустил дважды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 7
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Коромыслов – 12:28 (5x5)     1:1 Коротких (Шевченко) – 12:50 (5x5)     2:1 Гальченюк – 24:55     2:2 Кузнецов (Кузьмин, Хайруллин) – 25:34 (5x4)     2:3 Хайруллин (Никишин) – 25:54 (5x4)     3:3 Гальченюк (Бродхёрст, Барулин) – 27:08 (5x5)     3:4 Хайруллин (Кузнецов, Кузьмин) – 30:40 (5x5)     3:5 Смирнов (Плотников) – 41:21 (5x5)     3:6 Плотников (Кузнецов, Хайруллин) – 43:12 (5x4)     4:6 Ли (Коротких, Талалуев) – 54:37 (5x5)     5:6 Гальченюк (Бродхёрст, Барулин) – 57:32 (5x5)     5:7 Хайруллин (Кузнецов) – 59:39 (en)    

— Демидов и Дедунов не провели ни одной смены за матч, почему?
— Так складывалась игра, она была непростой. По ходу игры поменяли сочетания. Сегодня дебютировал Бережной, молодой вратарь. Ему было непросто войти в игру, но он держал удар. Бросили парня под танки, но он молодец, вырвал победу, сделал несколько важных сейвов. Поздравляю Бережного с дебютом в КХЛ, думаю, это даст ему мотивацию работать ещё усерднее.

А что касается Демидова и других, так сложилась игра. В следующей игре будет шанс у всех проявить свои лучшие качества. По составу на следующую игру у нас ещё нет решений, будем думать. Но нам все нужны, у нас длинная дистанция, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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