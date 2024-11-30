Голкипер «Адмирала» рассказал, как надо действовать во время медленного буллита Кузнецова

Голкипер «Адмирала» Андрей Мишуров рассказал о своих действиях во время медленного буллита нападающего СКА Евгения Кузнецова. Напомним, дальневосточный клуб победил армейцев в серии буллитов со счётом 3:2.

— Готовились к фирменному медленному буллиту Кузнецова?

— Мы с тренером знали о нём, разбирали. Другое дело, что никогда не играю заранее — всегда работаю по шайбе, по тому, как соперник действует в конкретный момент. Ведь если ты заранее рисуешь себе какой-то сценарий, то уже не можешь перестроиться и даёшь сопернику дополнительный шанс.

Кузнецов, кстати, это доказал. Он большой мастер, поэтому поменял стиль и начал закатываться не с левого от меня фланга, а с правого. А потом попытался переиграть не фирменным броском, а обводкой. Так что хорошо, что я играл именно по шайбе.

— Эксперты-ветераны советского хоккея советуют на медленном буллите Кузнецова играть агрессивно. Они правы?

— Абсолютно. Я сразу максимально далеко в данной ситуации выкатился из ворот. Возможно, такой агрессивный стиль заставил Евгения поменять план — выбрать не бросок, а обводку, — цитирует Мишурова Russia-Hockey.