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Голкипер «Адмирала» рассказал, как надо действовать во время медленного буллита Кузнецова

Голкипер «Адмирала» рассказал, как надо действовать во время медленного буллита Кузнецова
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Голкипер «Адмирала» Андрей Мишуров рассказал о своих действиях во время медленного буллита нападающего СКА Евгения Кузнецова. Напомним, дальневосточный клуб победил армейцев в серии буллитов со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин (Кузьмин, Хайруллин) – 09:25 (5x4)     1:1 Сошников (Фьоре, Родевальд) – 20:44 (5x4)     2:1 Родевальд (Фьоре, Сошников) – 47:13 (5x4)     2:2 Хайруллин (Толчинский) – 54:07 (5x5)     3:2 Сошников – 65:00    

— Готовились к фирменному медленному буллиту Кузнецова?
— Мы с тренером знали о нём, разбирали. Другое дело, что никогда не играю заранее — всегда работаю по шайбе, по тому, как соперник действует в конкретный момент. Ведь если ты заранее рисуешь себе какой-то сценарий, то уже не можешь перестроиться и даёшь сопернику дополнительный шанс.

Кузнецов, кстати, это доказал. Он большой мастер, поэтому поменял стиль и начал закатываться не с левого от меня фланга, а с правого. А потом попытался переиграть не фирменным броском, а обводкой. Так что хорошо, что я играл именно по шайбе.

— Эксперты-ветераны советского хоккея советуют на медленном буллите Кузнецова играть агрессивно. Они правы?
— Абсолютно. Я сразу максимально далеко в данной ситуации выкатился из ворот. Возможно, такой агрессивный стиль заставил Евгения поменять план — выбрать не бросок, а обводку, — цитирует Мишурова Russia-Hockey.

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