Трёхкратный чемпион мира: уверен, никакого конфликта у Задорова и Малкина нет

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал эпизод с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным и защитником «Бостон Брюинз» Никитой Задоровым.

«Да, видел этот эпизод, но не думаю, что там что-то серьёзное. Задоров Малкина даже не ударил — так, оттолкнул от борта. А Женя просто не видел, кто там сзади, — вот и отреагировал так. Уверен, никакого конфликта нет, просто недопонимание. Обоих удалили по итогам эпизода? Конечно, клюшками размахивать нельзя. Но особого значения я бы этому эпизоду не уделял», — цитирует Терещенко «ВсеПроСпорт».

В конце первого периода произошёл инцидент с участием двух россиян — Никиты Задорова и Евгения Малкина. Защитник «Брюинз» сидел на скамейке своей команды и ударил клюшкой форварда «Пингвинз», стоявшего к нему спиной.