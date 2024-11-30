Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс сыграет в ближайшем матче с «Тампой»

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс сыграет в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает издание theScore со ссылкой на слова форварда после тренировки команды. Встреча состоится в ночь на 1 декабря и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Звёздный форвард пропустил девять игр канадского клуба с момента последнего матча 3 ноября. Мэттьюс вернулся в Канаду из Германии, где проходил лечение, в пятницу, 22 ноября.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл 13 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.

Отметим, что без Мэттьюса «Торонто» победил в семи матчах при двух поражениях.