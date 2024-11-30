Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс сыграет в ближайшем матче с «Тампой»
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Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс сыграет в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает издание theScore со ссылкой на слова форварда после тренировки команды. Встреча состоится в ночь на 1 декабря и начнётся в 3:00 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Звёздный форвард пропустил девять игр канадского клуба с момента последнего матча 3 ноября. Мэттьюс вернулся в Канаду из Германии, где проходил лечение, в пятницу, 22 ноября.
В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл 13 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.
Отметим, что без Мэттьюса «Торонто» победил в семи матчах при двух поражениях.
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