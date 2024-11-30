Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс сыграет в ближайшем матче с «Тампой»

Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс сыграет в ближайшем матче с «Тампой»
Комментарии

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс сыграет в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает издание theScore со ссылкой на слова форварда после тренировки команды. Встреча состоится в ночь на 1 декабря и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Звёздный форвард пропустил девять игр канадского клуба с момента последнего матча 3 ноября. Мэттьюс вернулся в Канаду из Германии, где проходил лечение, в пятницу, 22 ноября.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл 13 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.

Отметим, что без Мэттьюса «Торонто» победил в семи матчах при двух поражениях.

Материалы по теме
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс отправился в Германию на лечение травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android