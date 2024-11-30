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Российский форвард «Сан-Хосе» Костин объяснил, почему решил подраться с игроком «Сиэтла»

Российский форвард «Сан-Хосе» Костин объяснил, почему решил подраться с игроком «Сиэтла»
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Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Клим Костин прокомментировал свою драку с защитником «Сиэтл Кракен» Уильямом Боргеном. Клим заступился за товарища по команде — финского нападающего Микаэля Гранлунда.

«Я не большой поклонник драк без причины… Этот парень [Уильям Борген] просил Грэнни [Микаэля Гранлунда] о драке. Такие игроки, как Грэнни, никогда не дерутся, они играют в хоккей. Поэтому я просто решил вмешаться», — приводит слова Костина журналист Шэн Пен на своей странице в социальной сети Х.

По итогам эпизода Костин получил семь минут штрафа за драку и грубость (5+2), Борген — пять минут штрафа за драку.

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Нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин устроил драку с защитником «Сиэтла» Уильямом Боргеном
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