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Терещенко оценил игру Валерия Ничушкина после паузы из-за отстранения

Терещенко оценил игру Валерия Ничушкина после паузы из-за отстранения
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался об игре российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина после паузы из-за отстранения и прохождения Программы помощи игрокам НХЛ.

— Валера молодец! Тут дело даже не в голоде после простоя. Он понимает, что нужно возвращаться и вновь показывать своё имя, выводить его на тот уровень, который был. Чтобы наконец все перестали вспоминать тот период, а просто наслаждались его игрой.

— Сколько шайб нужно, чтобы забыли его неудачный период?
— Да дело даже не в шайбах. Не то чтобы пристально слежу за американской прессой, но там уже никто не говорит о том, что Валера много пропустил и почему. Они анализируют его игру, рассуждают, какую пользу он приносит «Колорадо», — цитирует Терещенко «ВсеПроСпорт».

29-летний Ничушкин набирает очки в четырёх матчах подряд. На этом отрезке он отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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