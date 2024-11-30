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«Витязь» подписал просмотровый контракт с нападающим Никитой Аноховским

«Витязь» подписал просмотровый контракт с нападающим Никитой Аноховским
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«Витязь» подписал просмотровый контракт с нападающим Никитой Аноховским. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

25-летний воспитанник ярославского хоккея последние два сезона защищал цвета «Адмирала», в который перешёл из «Лады» в начале ноября 2023 года. До этого выступал за юниорские и молодёжные команды системы «Локомотива» – «Локо-Юниор» в НМХЛ и «Локо» в МХЛ. В КХЛ дебютировал двумя матчами за «Локомотив» в сезоне-2018/2019.

Всего на счету форварда в КХЛ 76 матчей, в которых Аноховский набрал 19 (7+12) очков.

Сообщается, что Аноховский присоединился к «Витязю» 30 ноября и провёл первую тренировку с командой.

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