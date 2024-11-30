21-летний защитник «Спартака» прервал двухматчевую «сухую» серию вратаря «СЮ» Самонова
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В эти минуты в Уфе проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает на своём льду московский «Спартак». После первого периода счёт 1:0 в пользу «Спартака».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Перерыв
3 : 1
Спартак
Москва
0:1 Королёв – 03:35 (5x5) 1:1 Ливо (Тодд, Алалыкин) – 23:20 (5x5) 2:1 Ян (Ливо, Варлов) – 28:13 (5x5) 3:1 Ефремов (Набиев, Сучков) – 30:20 (5x5)
На четвёртой минуте первого периода Вениамин Королёв открыл счёт во встрече. Таким образом, 21-летний защитник «Спартака» прервал двухматчевую «сухую» серию вратаря «Салавата Юлаева» Александра Самонова. Отметим, что для Вениамина это первая шайба в КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, Самонов оформил два «сухих» матча во встречах с «Северсталью» (2:0) и «Витязем» (4:0).
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