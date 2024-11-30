21-летний защитник «Спартака» прервал двухматчевую «сухую» серию вратаря «СЮ» Самонова

В эти минуты в Уфе проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает на своём льду московский «Спартак». После первого периода счёт 1:0 в пользу «Спартака».

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На четвёртой минуте первого периода Вениамин Королёв открыл счёт во встрече. Таким образом, 21-летний защитник «Спартака» прервал двухматчевую «сухую» серию вратаря «Салавата Юлаева» Александра Самонова. Отметим, что для Вениамина это первая шайба в КХЛ.

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Напомним, Самонов оформил два «сухих» матча во встречах с «Северсталью» (2:0) и «Витязем» (4:0).