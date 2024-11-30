Форвард «Салавата» впервые забил в 30-м матче сезона, эффектно поразив ворота «Спартака»

В эти минуты в Уфе проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает на своём льду московский «Спартак». После второго периода счёт 3:1 в пользу «Салавата Юлаева».

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Третью шайбу хозяев в этом матче забросил нападающий Владислав Ефремов, для которого этот гол стал первым в нынешнем сезоне КХЛ. У хозяев прошла быстрая контратака, в завершении которой Артём Набиев ворвался в зону, стянул на себя защитника и сделал пас к воротам, а Ефремов в ближнем бою технично переиграл голкипера гостей Дмитрия Николаева. Таким образом проводящий 30-й матч в текущем регулярном чемпионате 29-летний Ефремов эффектно открыл счёт своим голам в этом сезоне КХЛ.

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