Форвард «Салавата» впервые забил в 30-м матче сезона, эффектно поразив ворота «Спартака»

В эти минуты в Уфе проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает на своём льду московский «Спартак». После второго периода счёт 3:1 в пользу «Салавата Юлаева».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Третью шайбу хозяев в этом матче забросил нападающий Владислав Ефремов, для которого этот гол стал первым в нынешнем сезоне КХЛ. У хозяев прошла быстрая контратака, в завершении которой Артём Набиев ворвался в зону, стянул на себя защитника и сделал пас к воротам, а Ефремов в ближнем бою технично переиграл голкипера гостей Дмитрия Николаева. Таким образом проводящий 30-й матч в текущем регулярном чемпионате 29-летний Ефремов эффектно открыл счёт своим голам в этом сезоне КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 30 ноября 2024
-
16:51
-
16:08
-
15:45
-
15:27
-
15:14
-
15:08
-
14:48
-
14:33
-
14:16
-
14:00
-
13:40
-
13:35
-
13:32
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:02
-
12:47
-
12:45
-
12:29
-
12:20
-
12:16
-
12:08
-
12:00
-
11:55
-
11:41
-
11:40
-
11:30
-
11:14
-
11:00
-
10:43
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:42