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Салават Юлаев — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
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Форвард «Салавата» впервые забил в 30-м матче сезона, эффектно поразив ворота «Спартака»

Форвард «Салавата» впервые забил в 30-м матче сезона, эффектно поразив ворота «Спартака»
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В эти минуты в Уфе проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает на своём льду московский «Спартак». После второго периода счёт 3:1 в пользу «Салавата Юлаева».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3-й период
5 : 1
Спартак
Москва
0:1 Королёв – 03:35 (5x5)     1:1 Ливо (Тодд, Алалыкин) – 23:20 (5x5)     2:1 Ян (Ливо, Варлов) – 28:13 (5x5)     3:1 Ефремов (Набиев, Сучков) – 30:20 (5x5)     4:1 Ливо – 44:17 (5x5)     5:1 Шаров (Цулыгин, Пименов) – 56:14 (5x4)    

Третью шайбу хозяев в этом матче забросил нападающий Владислав Ефремов, для которого этот гол стал первым в нынешнем сезоне КХЛ. У хозяев прошла быстрая контратака, в завершении которой Артём Набиев ворвался в зону, стянул на себя защитника и сделал пас к воротам, а Ефремов в ближнем бою технично переиграл голкипера гостей Дмитрия Николаева. Таким образом проводящий 30-й матч в текущем регулярном чемпионате 29-летний Ефремов эффектно открыл счёт своим голам в этом сезоне КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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