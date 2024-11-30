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«Салават» — «Спартак», результат матча, 30 ноября 2024 года, счёт — 5:1

«Спартак» потерпел третье поражение подряд, крупно проиграв на выезде «Салавату Юлаеву»
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В Уфе завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду московский «Спартак». Хозяева одержали крупную победу со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 1
Спартак
Москва
0:1 Королёв – 03:35 (5x5)     1:1 Ливо (Тодд, Алалыкин) – 23:20 (5x5)     2:1 Ян (Ливо, Варлов) – 28:13 (5x5)     3:1 Ефремов (Набиев, Сучков) – 30:20 (5x5)     4:1 Ливо – 44:17 (5x5)     5:1 Шаров (Цулыгин, Пименов) – 56:14 (5x4)    

На четвёртой минуте первого периода защитник гостей Вениамин Королёв открыл счёт во встрече. 21-летний защитник «Спартака» прервал двухматчевую «сухую» серию вратаря «Салавата Юлаева» Александра Самонова. Отметим, что для Вениамина это первая шайба в КХЛ.

Но в дальнейшем забивали исключительно хоккеисты хозяев. На 24-й минуте свою первую шайбу в этом матче забросил Джош Ливо. Спустя пять минут отличился Деннис Ян. Третью шайбу хозяев в этом матче забросил нападающий Владислав Ефремов, для которого этот гол стал первым в нынешнем сезоне КХЛ.

На старте третьего периода Ливо оформил дубль, а окончательный счёт в матче установил Александр Шаров, реализовавший большинство. В самой концовке гости могли отыграть одну шайбу, но Александр Беляев не забил буллит.

Таким образом, «Салават» продлил победную серию до трёх матчей, тогда как «Спартак», в свою очередь, проиграл в третий раз подряд.

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