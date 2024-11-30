«Автомобилист» проиграл «Трактору» в уральском дерби

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Трактор» одержал победу со счётом 5:3 (1:0, 2:1, 2:2).

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За «Трактор» забили Виталий Кравцов, Илья Карпухин, Максим Шабанов, Дилан Сикура и Андрей Светлаков. В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Брукс Мэйсек, Сергей Зборовский и Алексей Бывальцев.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 46 очков за 32 матча. «Автомобилист» располагается на третьей строчке, заработав 41 очко после 30 игр.