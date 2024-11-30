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Автомобилист — Трактор, результат матча 30 ноября 2024, счет 3:5, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» проиграл «Трактору» в уральском дерби
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Трактор» одержал победу со счётом 5:3 (1:0, 2:1, 2:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Шабанов, Кэмпфер) – 18:18 (5x5)     0:2 Карпухин (Котляревский, Жарков) – 22:57 (5x5)     0:3 Шабанов (Дер-Аргучинцев, Робинсон) – 25:50 (5x4)     1:3 Мэйсек (Кизимов, Да Коста) – 28:16 (5x4)     2:3 Зборовский (Да Коста, Кизимов) – 43:12 (5x5)     2:4 Сикура (Ткачёв, Николаев) – 43:26 (5x5)     3:4 Бывальцев (Воробьёв, Мэйсек) – 48:36 (6x5)     3:5 Светлаков – 59:36 (en)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на КХЛ.

За «Трактор» забили Виталий Кравцов, Илья Карпухин, Максим Шабанов, Дилан Сикура и Андрей Светлаков. В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Брукс Мэйсек, Сергей Зборовский и Алексей Бывальцев.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 46 очков за 32 матча. «Автомобилист» располагается на третьей строчке, заработав 41 очко после 30 игр.

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