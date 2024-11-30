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Шестёркин получит контракт на $ 13-14 млн на рынке свободных агентов — The Athletic

Шестёркин получит контракт на $ 13-14 млн на рынке свободных агентов — The Athletic
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Российский голкипер Игорь Шестёркин, играющий в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», может получить контракт на $ 13-14 млн, если выйдет на рынок свободных агентов — считает The Athletic.

«25 команд будут пытаться понять, как его подписать, даже если речь идёт о $ 13-14 млн долларов в год», — написано в статье издания.

Соглашение Шестёркина с «Рейнджерс» действует до 30 июня, он получает $ 5,6 млн в год. В течение последнего года клуб ведёт переговоры с голкипером из России, однако к согласию они прийти пока так и не могут.

В октябре Шестёркин отказался от восьмилетнего контракта, предложенного нью-йоркским клубом, с кэпхитом $ 11 млн. Известно, что сейчас Шестёркина интересует сумма выше 12,5 млн.

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