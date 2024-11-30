«Матч был тяжёлым. Гнули свою линию». Нападающий «СЮ» — об игре со «Спартаком»

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов оценил победу над московским «Спартаком» со счётом 5:1.

«Матч был тяжёлым, большая игра в выходной, полные трибуны. «Спартак» – очень быстрая команда, поэтому, несмотря на счёт, игра была тяжёлой. Думаю, ключевым стала командная работа, выполняли тренерские указания, гнули свою линию. Правильные действия привели к нашим голам и победе», — приводит слова Ефремова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Владислав Ефремов забросил третью шайбу хозяев в этом матче, для него этот гол стал первым в нынешнем сезоне КХЛ.

Это поражение стало для «Спартака» третьим подряд.