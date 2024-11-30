«Матч был тяжёлым. Гнули свою линию». Нападающий «СЮ» — об игре со «Спартаком»
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Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов оценил победу над московским «Спартаком» со счётом 5:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 1
Спартак
Москва
0:1 Королёв – 03:35 (5x5) 1:1 Ливо (Тодд, Алалыкин) – 23:20 (5x5) 2:1 Ян (Ливо, Варлов) – 28:13 (5x5) 3:1 Ефремов (Набиев, Сучков) – 30:20 (5x5) 4:1 Ливо – 44:17 (5x5) 5:1 Шаров (Цулыгин, Пименов) – 56:14 (5x4)
«Матч был тяжёлым, большая игра в выходной, полные трибуны. «Спартак» – очень быстрая команда, поэтому, несмотря на счёт, игра была тяжёлой. Думаю, ключевым стала командная работа, выполняли тренерские указания, гнули свою линию. Правильные действия привели к нашим голам и победе», — приводит слова Ефремова пресс-служба «Салавата Юлаева».
Владислав Ефремов забросил третью шайбу хозяев в этом матче, для него этот гол стал первым в нынешнем сезоне КХЛ.
Это поражение стало для «Спартака» третьим подряд.
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