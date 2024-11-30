Гру — после победы «Трактора» над «Автомобилистом»: в третьем периоде занервничали все

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал матч с «Автомобилистом», в котором челябинцы одержали победу со счётом 5:3.

— Важная победа для нас, позавчера был энергозатратный матч и тяжёлое поражение от «Локомотива». Мы показали два хороших периода, в третьем периоде невероятно сыграл Сергей Мыльников. «Автомобилист» – хороший соперник, мы рады этой победе.

— При счёте 3:0 казалось, что игра под контролем, но концовка была валидольной. Как спокойнее доводить игры до победы?

— Наверное, нам нравятся драматичные матчи, когда болельщики не могут оторваться от происходящего на льду до самого конца! Шучу, конечно. Соглашусь, повлияло то, что в третьем периоде у нас был низкий уровень энергии, соперник активно давил. Когда счёт стал близким, занервничали абсолютно все. Сезон длинный, матчи бывают разные, мы можем чему-то научиться. Я уверен, что каждый игрок понимает, что мы можем лучше.

— Когда вернётся Дронов?

— Возможно, в следующем матче. Он катался перед матчем с «Локомотивом», вчера он чувствовал себя лучше, сегодня — ещё лучше.

— Очень вязкое начало почти без моментов. Первый гол стал поворотным моментом?

— Соглашусь с вами, но на старте обе команды не создавали много моментов, в первом периоде по броскам было 6-4. Хочу отметить комбинацию от Максима Шабанова с выводом на Виталия Кравцова. Очень важно открыть счёт на этой арене, в таком матче, это прекрасное отношение. Считаю, мы были лучшей командой во втором периоде, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.