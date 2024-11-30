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Гру — после победы «Трактора» над «Автомобилистом»: в третьем периоде занервничали все

Гру — после победы «Трактора» над «Автомобилистом»: в третьем периоде занервничали все
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Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал матч с «Автомобилистом», в котором челябинцы одержали победу со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Шабанов, Кэмпфер) – 18:18 (5x5)     0:2 Карпухин (Котляревский, Жарков) – 22:57 (5x5)     0:3 Шабанов (Дер-Аргучинцев, Робинсон) – 25:50 (5x4)     1:3 Мэйсек (Кизимов, Да Коста) – 28:16 (5x4)     2:3 Зборовский (Да Коста, Кизимов) – 43:12 (5x5)     2:4 Сикура (Ткачёв, Николаев) – 43:26 (5x5)     3:4 Бывальцев (Воробьёв, Мэйсек) – 48:36 (6x5)     3:5 Светлаков (Робинсон) – 59:36 (en)    

— Важная победа для нас, позавчера был энергозатратный матч и тяжёлое поражение от «Локомотива». Мы показали два хороших периода, в третьем периоде невероятно сыграл Сергей Мыльников. «Автомобилист» – хороший соперник, мы рады этой победе.

— При счёте 3:0 казалось, что игра под контролем, но концовка была валидольной. Как спокойнее доводить игры до победы?
— Наверное, нам нравятся драматичные матчи, когда болельщики не могут оторваться от происходящего на льду до самого конца! Шучу, конечно. Соглашусь, повлияло то, что в третьем периоде у нас был низкий уровень энергии, соперник активно давил. Когда счёт стал близким, занервничали абсолютно все. Сезон длинный, матчи бывают разные, мы можем чему-то научиться. Я уверен, что каждый игрок понимает, что мы можем лучше.

— Когда вернётся Дронов?
— Возможно, в следующем матче. Он катался перед матчем с «Локомотивом», вчера он чувствовал себя лучше, сегодня — ещё лучше.

— Очень вязкое начало почти без моментов. Первый гол стал поворотным моментом?
— Соглашусь с вами, но на старте обе команды не создавали много моментов, в первом периоде по броскам было 6-4. Хочу отметить комбинацию от Максима Шабанова с выводом на Виталия Кравцова. Очень важно открыть счёт на этой арене, в таком матче, это прекрасное отношение. Считаю, мы были лучшей командой во втором периоде, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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