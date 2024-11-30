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Малкин и Задоров оштрафованы на максимальную сумму — $ 5 тыс. за неспортивное поведение

Малкин и Задоров оштрафованы на максимальную сумму — $ 5 тыс. за неспортивное поведение
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Российские хоккеисты Евгений Малкин и Никита Задоров оштрафованы на $ 5 тыс. из-за неспортивного поведения во время матча «Бостон» — «Питтсбург Пингвинз» (1:2). Это максимально допустимая сумма штрафа. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Койл (Фредерик, Джонсон) – 01:24     1:1 Ракелль (Кросби, Карлссон) – 39:59     1:2 Томасино (Малкин) – 47:26    

Напомним, во время матча Задоров ткнул в спину клюшкой Малкину, который стоял у скамейки запасных «Бостон Брюинз». Малкин в ответ на это развернулся и ударил клюшкой по калитке, замахнувшись в сторону Задорова.

После случившегося оба хоккеиста получили по две минуты штрафа за неспортивное поведение, позже лига объявила о дополнительных денежных санкциях.

Деньги поступят в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

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