Малкин и Задоров оштрафованы на максимальную сумму — $ 5 тыс. за неспортивное поведение

Российские хоккеисты Евгений Малкин и Никита Задоров оштрафованы на $ 5 тыс. из-за неспортивного поведения во время матча «Бостон» — «Питтсбург Пингвинз» (1:2). Это максимально допустимая сумма штрафа. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Напомним, во время матча Задоров ткнул в спину клюшкой Малкину, который стоял у скамейки запасных «Бостон Брюинз». Малкин в ответ на это развернулся и ударил клюшкой по калитке, замахнувшись в сторону Задорова.

После случившегося оба хоккеиста получили по две минуты штрафа за неспортивное поведение, позже лига объявила о дополнительных денежных санкциях.

Деньги поступят в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.