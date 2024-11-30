Малкин и Задоров оштрафованы на максимальную сумму — $ 5 тыс. за неспортивное поведение
Поделиться
Российские хоккеисты Евгений Малкин и Никита Задоров оштрафованы на $ 5 тыс. из-за неспортивного поведения во время матча «Бостон» — «Питтсбург Пингвинз» (1:2). Это максимально допустимая сумма штрафа. Об этом сообщается на сайте НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Койл (Фредерик, Джонсон) – 01:24 1:1 Ракелль (Кросби, Карлссон) – 39:59 1:2 Томасино (Малкин) – 47:26
Напомним, во время матча Задоров ткнул в спину клюшкой Малкину, который стоял у скамейки запасных «Бостон Брюинз». Малкин в ответ на это развернулся и ударил клюшкой по калитке, замахнувшись в сторону Задорова.
После случившегося оба хоккеиста получили по две минуты штрафа за неспортивное поведение, позже лига объявила о дополнительных денежных санкциях.
Деньги поступят в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.
Комментарии
- 30 ноября 2024
-
19:43
-
19:23
-
18:50
-
18:42
-
18:36
-
18:23
-
18:08
-
17:42
-
17:13
-
16:51
-
16:08
-
15:45
-
15:27
-
15:14
-
15:08
-
14:48
-
14:33
-
14:16
-
14:00
-
13:40
-
13:35
-
13:32
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:02
-
12:47
-
12:45
-
12:29
-
12:20
-
12:16
-
12:08
-
12:00
-
11:55
-
11:41