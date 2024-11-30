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Гру: можем навязать конкуренцию любой команде КХЛ, но самый сложный этап впереди

Гру: можем навязать конкуренцию любой команде КХЛ, но самый сложный этап впереди
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал, как оценивает челябинскую команду среди остальных в КХЛ. Сегодня, 30 ноября, «Трактор» обыграл «Автомобилист» со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Шабанов, Кэмпфер) – 18:18 (5x5)     0:2 Карпухин (Котляревский, Жарков) – 22:57 (5x5)     0:3 Шабанов (Дер-Аргучинцев, Робинсон) – 25:50 (5x4)     1:3 Мэйсек (Кизимов, Да Коста) – 28:16 (5x4)     2:3 Зборовский (Да Коста, Кизимов) – 43:12 (5x5)     2:4 Сикура (Ткачёв, Николаев) – 43:26 (5x5)     3:4 Бывальцев (Воробьёв, Мэйсек) – 48:36 (6x5)     3:5 Светлаков (Робинсон) – 59:36 (en)    

— Был ли связан выбор в пользу Мыльникова тем, что Фукале не очень удачно играл против «Автомобилиста» в этом сезоне?
— У нас есть расписание для вратарей, план на целый год. Это зависит от многих факторов – их состояния, травм, в зависимости от этих и других факторов мы корректируем расписание. У нас остаются три-четыре матча до паузы, мы хотели бы, чтобы все наши вратари были в форме. У нас хорошая вратарская бригада, мы довольны и Заком, и Сергеем.

— Что можете сказать об «Автомобилисте» после трёх матчей в сезоне?
— То, что я на самом деле думаю о каждой команде в лиге, я вам не скажу! Не секрет, что «Автомобилист» – хорошая команда с хорошим составом, сюда непросто приезжать из-за той поддержки, которую создают местные болельщики. Разумеется, нельзя не отметить то, что между нашими командами дерби.

— Готова ли ваша команда занять первое место в общей таблице КХЛ сейчас?
— Мне нравится то, что мы делаем как команда. Мы поняли, что мы можем навязать конкуренцию любой команде лиги, при этом есть понимание, что самый сложный этап сезона впереди. Сейчас волатильный этап, все задаются вопросом: кто лучшая команда? Есть сильный «Локомотив», другие хорошие команды, мы понимаем, как играть против лидеров. Мы понимаем, что нам нужно делать для того, чтобы быть на первом месте, медленно, но верно идём в этом направлении, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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