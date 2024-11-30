Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин высказался о проигрыше от «Трактора»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Трактора» со счётом 3:5.

— Дерби есть дерби, много голов, скоростная игра. Не понравились наши ошибки, дисциплина, потери шайбы на синей линии, неправильные смены. Соперник наказывает за это, будем разбирать ошибки. Хороший третий период, можно занести его в актив, много моментов создали, 18 бросков в створ. Где-то не повезло, может, но везёт тому, кто везёт.

— Как оцените возвращение Блэкера и Голышева?

— Не так много тренировок у нас было, решили, чтобы они набирали форму через игры. Без игр не набрать форму.

— Решила ли реализация моментов исход матча?

— Мастеровитые игроки «Трактора» реализовали свои моменты. Мы могли, но не забили. В третьем периоде вратарь соперника переиграл нападающих.

— Чем отличался этот матч от двух первых в сезоне с «Трактором»?

— Первый домашний матч мы больше оборонялись, соперник больше времени провёл в зоне атаки, доминировал. Сегодня, считаю, было наоборот, в третьем периоде мы больше доминировали, а соперник забил с контратак.

— Почему «Автомобилист» чаще выигрывает в гостях, чем дома?

— Возможно, в гостях больше играем на контратаках, а дома больше играем в атаке, соперник здорово обороняется, мы не можем забить нужное количество голов для победы, – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.