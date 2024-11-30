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«Колорадо Эвеланш» и «Нэшвилл Предаторз» произвели обмен

«Колорадо Эвеланш» и «Нэшвилл Предаторз» произвели обмен
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Хоккейные клубы «Колорадо Эвеланш» и «Нэшвилл Предаторз» произвели обмен, в результате которого «хищники» получили голкипера Юстуса Аннунена и выбор в шестом раунде драфта 2025 года, а «Колорадо» — вратаря Скотта Уэджвуда.

24-летний Юстус Аннунен в текущем сезоне провёл в составе «Колорадо» 11 матчей. На его счету шесть выигранных матчей и пять проигрышей. Его показатель отражённых бросков равен 87,1%.

32-летний Уэджвуд провёл за «Нэшвилл» пять матчей, один из них выигранный. Показатель отражённых бросков — 87,8%.

Обе команды сейчас находятся вне зоны плей-офф Западной конференции НХЛ. «Нэшвилл» — 15-я строчка, «Колорадо» — девятое место.

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