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«Спартак» взвинтил хороший темп». Главный тренер «СЮ» — о матче с московской командой

«Спартак» взвинтил хороший темп». Главный тренер «СЮ» — о матче с московской командой
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победный матч со «Спартаком» (5:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 1
Спартак
Москва
0:1 Королёв – 03:35 (5x5)     1:1 Ливо (Тодд, Алалыкин) – 23:20 (5x5)     2:1 Ян (Ливо, Варлов) – 28:13 (5x5)     3:1 Ефремов (Набиев, Сучков) – 30:20 (5x5)     4:1 Ливо – 44:17 (5x5)     5:1 Шаров (Цулыгин, Пименов) – 56:14 (5x4)    

«Спартак» взвинтил хороший темп с самого начала, нам приходилось перестраиваться из обороны. Они забили первый гол, но продолжали играть в нашем ключе. Ключевым стало, что в конце второго периода Александр Самонов спас один в ноль. Если бы они забили в раздевалку, игра могла бы поменяться. В третьем периоде реализовали свои моменты и чётко сыграли, ребята молодцы. Шикарная атмосфера была на трибунах с первых минут. И наш фанатский сектор, и фан-сектор гостей заводили трибуны", — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» на их официальном сайте.

Поражение от уфимцев стало для «Спартака» третьим подряд.

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