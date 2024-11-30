«Спартак» взвинтил хороший темп». Главный тренер «СЮ» — о матче с московской командой

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победный матч со «Спартаком» (5:1).

«Спартак» взвинтил хороший темп с самого начала, нам приходилось перестраиваться из обороны. Они забили первый гол, но продолжали играть в нашем ключе. Ключевым стало, что в конце второго периода Александр Самонов спас один в ноль. Если бы они забили в раздевалку, игра могла бы поменяться. В третьем периоде реализовали свои моменты и чётко сыграли, ребята молодцы. Шикарная атмосфера была на трибунах с первых минут. И наш фанатский сектор, и фан-сектор гостей заводили трибуны", — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» на их официальном сайте.

Поражение от уфимцев стало для «Спартака» третьим подряд.