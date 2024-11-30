Защитник «Торпедо» назвал игроков, с которыми больше всего хотел бы встретиться на льду

21-летний защитник «Торпедо» Арсений Варлаков рассказал, с кем бы хотел встретиться на льду в матчах КХЛ.

«Евгений Кузнецов и Тони Деанджело. Они достаточно поиграли в НХЛ, имеют определённый опыт, поэтому интересно своими глазами увидеть, что они представляют собой (улыбается)», — приводит слова Варлакова официальный сайт КХЛ.

Напомним, Варлаков начал сезон в составе нижегородской команды, потом на два месяца уехал в ВХЛ, а сейчас вернулся в состав основной команды.

Молодой защитник сыграл за «Торпедо» 10 матчей и пока не набрал очков. В ВХЛ Варлаков заработал семь результативных баллов за 12 матчей.