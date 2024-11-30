Николай Голдобин объяснил своё отсутствие в составе «Спартака» на матч с «СЮ»
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Нападающий «Спартака» Николай Голдобин объяснил, почему отсутствовал в составе на матче с «Салаватом Юлаевым». Уфимская команда обыграла москвичей со счётом 5:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 1
Спартак
Москва
0:1 Королёв – 03:35 (5x5) 1:1 Ливо (Тодд, Алалыкин) – 23:20 (5x5) 2:1 Ян (Ливо, Варлов) – 28:13 (5x5) 3:1 Ефремов (Набиев, Сучков) – 30:20 (5x5) 4:1 Ливо – 44:17 (5x5) 5:1 Шаров (Цулыгин, Пименов) – 56:14 (5x4)
«Всем привет! Спасибо за поддержку, не переживайте, получил небольшой отдых. Сейчас уже переезжаем в Екатеринбург, буду готовиться к матчу с «Автомобилистом», — написал Голдобин в телеграм-канале.
В официальном телеграм-канале клуба болельщики стали переживать о судьбе Николая Голдобина в команде. Ранее в СМИ также появлялась информация, что нападающий может быть обменян из «Спартака». Эту информацию клуб не комментировал.
«Салават» продлил победную серию до трёх матчей, тогда как «Спартак», в свою очередь, проиграл в третий раз подряд.
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