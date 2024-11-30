Николай Голдобин объяснил своё отсутствие в составе «Спартака» на матч с «СЮ»

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин объяснил, почему отсутствовал в составе на матче с «Салаватом Юлаевым». Уфимская команда обыграла москвичей со счётом 5:1.

«Всем привет! Спасибо за поддержку, не переживайте, получил небольшой отдых. Сейчас уже переезжаем в Екатеринбург, буду готовиться к матчу с «Автомобилистом», — написал Голдобин в телеграм-канале.

В официальном телеграм-канале клуба болельщики стали переживать о судьбе Николая Голдобина в команде. Ранее в СМИ также появлялась информация, что нападающий может быть обменян из «Спартака». Эту информацию клуб не комментировал.

«Салават» продлил победную серию до трёх матчей, тогда как «Спартак», в свою очередь, проиграл в третий раз подряд.