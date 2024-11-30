«Кому это понравится?» Тренер Канарейкин — о поведении Задорова в матче с «Питтсбургом»
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил эпизод с Никитой Задоровым и Евгением Малкиным во время матча «Бостона» и «Питтсбурга» (1:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Койл (Фредерик, Джонсон) – 01:24 1:1 Ракелль (Кросби, Карлссон) – 39:59 1:2 Томасино (Малкин) – 47:26
«Видел этот эпизод, но не знаю, что это такое было на самом деле. Со скамейки запасных идёт тычок — кому это понравится? Реакция Малкина нормальная для человека, который находится в игре. Видимо, на ответ и был расчёт Задорова. При достижении результата любые средства хороши. Но, безусловно, эпизод неправильный», — приводит слова Канарейкина «ВсеПроСпорт.ру».
Напомним, во время матча Задоров ткнул в спину клюшкой Малкину, который стоял у скамейки запасных «Бостон Брюинз». Малкин в ответ на это развернулся и ударил клюшкой по калитке, замахнувшись в сторону Задорова.
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