«Кому это понравится?» Тренер Канарейкин — о поведении Задорова в матче с «Питтсбургом»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил эпизод с Никитой Задоровым и Евгением Малкиным во время матча «Бостона» и «Питтсбурга» (1:2).

«Видел этот эпизод, но не знаю, что это такое было на самом деле. Со скамейки запасных идёт тычок — кому это понравится? Реакция Малкина нормальная для человека, который находится в игре. Видимо, на ответ и был расчёт Задорова. При достижении результата любые средства хороши. Но, безусловно, эпизод неправильный», — приводит слова Канарейкина «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, во время матча Задоров ткнул в спину клюшкой Малкину, который стоял у скамейки запасных «Бостон Брюинз». Малкин в ответ на это развернулся и ударил клюшкой по калитке, замахнувшись в сторону Задорова.