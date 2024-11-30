«Спартак» в зоне турбулентности». Канарейкин — о результатах московской команды

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о результатах московского «Спартака» в последних матчах. 30 ноября московская команда уступила «Салавату Юлаеву» со счётом 1:5.

«Очевидно, в игре «Спартака» наметился спад. Уже по последним матчам было видно, что команде тяжело. В каких-то случаях удавалось вытянуть результат — как с «Витязем». Но предыдущие игры показали, что проблем много. В частности, в оборонительной линии, защитники проигрывают единоборства, слабо действуют на своём «пятаке». Есть много моментов, вызывающих беспокойство. Самое главное — не видно страсти и борьбы. «Спартак» попал в зону турбулентности, нет слаженности в игре», — приводит слова Канарейкина «ВсеПроСпорт.ру».

Отметим, что проигрыш в матче с «Салаватом Юлаевым» стал третьим подряд для «Спартака».