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«Спартак» в зоне турбулентности». Канарейкин — о результатах московской команды

«Спартак» в зоне турбулентности». Канарейкин — о результатах московской команды
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о результатах московского «Спартака» в последних матчах. 30 ноября московская команда уступила «Салавату Юлаеву» со счётом 1:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 1
Спартак
Москва
0:1 Королёв – 03:35 (5x5)     1:1 Ливо (Тодд, Алалыкин) – 23:20 (5x5)     2:1 Ян (Ливо, Варлов) – 28:13 (5x5)     3:1 Ефремов (Набиев, Сучков) – 30:20 (5x5)     4:1 Ливо – 44:17 (5x5)     5:1 Шаров (Цулыгин, Пименов) – 56:14 (5x4)    

«Очевидно, в игре «Спартака» наметился спад. Уже по последним матчам было видно, что команде тяжело. В каких-то случаях удавалось вытянуть результат — как с «Витязем». Но предыдущие игры показали, что проблем много. В частности, в оборонительной линии, защитники проигрывают единоборства, слабо действуют на своём «пятаке». Есть много моментов, вызывающих беспокойство. Самое главное — не видно страсти и борьбы. «Спартак» попал в зону турбулентности, нет слаженности в игре», — приводит слова Канарейкина «ВсеПроСпорт.ру».

Отметим, что проигрыш в матче с «Салаватом Юлаевым» стал третьим подряд для «Спартака».

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