Автор первого и единственного гола «Спартака» Королёв оценил матч с «СЮ»

Защитник «Спартака» Вениамин Королёв прокомментировал матч с «Салаватом Юлаевым». Московская команда уступила уфимцам со счётом 1:5.

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«В моменте с голом я просто бросал в створ ворот, играл на подборе — хорошо, что партнёры создали трафик перед воротами, загородив обзор вратарю. Бросал даже где-то на удачу, и сам даже не сразу понял, что забил. Но радости по этому поводу немного, потому что снова проиграли из-за своих ошибок. Да, пытались отыграться, но мы сами создали себе такие проблемы, нужно работать над своей игрой и выправить эту ситуацию как можно скорее», — приводит слова Королёва пресс-служба «Спартака» в официальном телеграм-канале.