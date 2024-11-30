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Автор первого и единственного гола «Спартака» Королёв оценил матч с «СЮ»

Автор первого и единственного гола «Спартака» Королёв оценил матч с «СЮ»
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Защитник «Спартака» Вениамин Королёв прокомментировал матч с «Салаватом Юлаевым». Московская команда уступила уфимцам со счётом 1:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 1
Спартак
Москва
0:1 Королёв – 03:35 (5x5)     1:1 Ливо (Тодд, Алалыкин) – 23:20 (5x5)     2:1 Ян (Ливо, Варлов) – 28:13 (5x5)     3:1 Ефремов (Набиев, Сучков) – 30:20 (5x5)     4:1 Ливо – 44:17 (5x5)     5:1 Шаров (Цулыгин, Пименов) – 56:14 (5x4)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«В моменте с голом я просто бросал в створ ворот, играл на подборе — хорошо, что партнёры создали трафик перед воротами, загородив обзор вратарю. Бросал даже где-то на удачу, и сам даже не сразу понял, что забил. Но радости по этому поводу немного, потому что снова проиграли из-за своих ошибок. Да, пытались отыграться, но мы сами создали себе такие проблемы, нужно работать над своей игрой и выправить эту ситуацию как можно скорее», — приводит слова Королёва пресс-служба «Спартака» в официальном телеграм-канале.

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