Тренер «Спартака» Жамнов коротко высказался после разгромного поражения от «Салавата»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в матче КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:5).

«Комментарий по игре у меня короткий. Поздравляю команду соперника с победой! Сегодня мы проиграли по всем статьям. Что пошло не так? Когда проигрываешь в борьбе и желании, о креативе говорить не приходится. Проиграли во всех компонентах. Ясно, что были моменты, которые нужно реализовывать, но сам факт, что соперник по игре нас везде опережал. Добавить мне больше нечего», — приводит слова Жамнова официальный сайт КХЛ.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.