Тренер «Спартака» Жамнов коротко высказался после разгромного поражения от «Салавата»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в матче КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:5).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 1
Спартак
Москва
0:1 Королёв – 03:35 (5x5) 1:1 Ливо (Тодд, Алалыкин) – 23:20 (5x5) 2:1 Ян (Ливо, Варлов) – 28:13 (5x5) 3:1 Ефремов (Набиев, Сучков) – 30:20 (5x5) 4:1 Ливо – 44:17 (5x5) 5:1 Шаров (Цулыгин, Пименов) – 56:14 (5x4)
«Комментарий по игре у меня короткий. Поздравляю команду соперника с победой! Сегодня мы проиграли по всем статьям. Что пошло не так? Когда проигрываешь в борьбе и желании, о креативе говорить не приходится. Проиграли во всех компонентах. Ясно, что были моменты, которые нужно реализовывать, но сам факт, что соперник по игре нас везде опережал. Добавить мне больше нечего», — приводит слова Жамнова официальный сайт КХЛ.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
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