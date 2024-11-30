«Куньлунь» взял в аренду Ярослава Лихачёва из «Локомотива»

Пекинский клуб «Куньлунь Ред Стар» арендовал у ярославского «Локомотива» 23-летнего нападающего Ярослава Лихачёва. Об этом сообщает Континентальная хоккейная лига.

Напомним, ранее агентство Winners, представляющее интересы Лихачёва, сообщало, что ведёт переговоры с несколькими клубами для перехода хоккеиста.

В текущем сезоне Лихачёв поучаствовал в 14 матчах, где отметился только одной результативной передачей. В ярославском клубе он находится второй сезон. Ранее он успел поиграть за хабаровский «Амур», в котором и дебютировал в КХЛ.

«Локомотив» находится на первом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке.