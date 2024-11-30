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«Торторелла — не лучший для него тренер». Рыбин — о Мичкове в «Филадельфии»

«Торторелла — не лучший для него тренер». Рыбин — о Мичкове в «Филадельфии»
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Экс-нападающий СКА Максим Рыбин оценил матч «Филадельфии» и «Рейнджерс», в котором у россиянина Матвея Мичкова не было результативных действий. «Филадельфия» одержала победу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Бринк (Фёрстер) – 03:14     2:0 Конечны (Кутюрье, Ристолайнен) – 04:24     2:1 Трочек (Кайлли, Шнайдер) – 30:20     3:1 Конечны (Санхайм) – 59:32    

«Матвей провёл не лучший матч. Не так уж и много сыграл. В конце его попридержали, дали время тем, кто лучше обороняется. Особо ничем и не запомнился. Такие игры тоже случаются. Джон Торторелла – не лучший для него тренер, Воробьёва напоминает. Счёт 1:0 – это круто, это классно. 7:5 он точно не хочет играть. Немного скучный, унылый и не самый интересный хоккей. «Рейнджерс» с Панариным особо ничего не показали, даже к воротам близко не подъезжали. Для зрителя это не так захватывающе», — приводит слова Рыбина «Советский спорт».

Напомним, за 22 матча у Мичкова 17 очков, восемь голов и девять голевых передач.

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