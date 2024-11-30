«Торторелла — не лучший для него тренер». Рыбин — о Мичкове в «Филадельфии»

Экс-нападающий СКА Максим Рыбин оценил матч «Филадельфии» и «Рейнджерс», в котором у россиянина Матвея Мичкова не было результативных действий. «Филадельфия» одержала победу со счётом 3:1.

«Матвей провёл не лучший матч. Не так уж и много сыграл. В конце его попридержали, дали время тем, кто лучше обороняется. Особо ничем и не запомнился. Такие игры тоже случаются. Джон Торторелла – не лучший для него тренер, Воробьёва напоминает. Счёт 1:0 – это круто, это классно. 7:5 он точно не хочет играть. Немного скучный, унылый и не самый интересный хоккей. «Рейнджерс» с Панариным особо ничего не показали, даже к воротам близко не подъезжали. Для зрителя это не так захватывающе», — приводит слова Рыбина «Советский спорт».

Напомним, за 22 матча у Мичкова 17 очков, восемь голов и девять голевых передач.