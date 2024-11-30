«Торторелла — не лучший для него тренер». Рыбин — о Мичкове в «Филадельфии»

Экс-нападающий СКА Максим Рыбин оценил матч «Филадельфии» и «Рейнджерс», в котором у россиянина Матвея Мичкова не было результативных действий. «Филадельфия» одержала победу со счётом 3:1.
«Матвей провёл не лучший матч. Не так уж и много сыграл. В конце его попридержали, дали время тем, кто лучше обороняется. Особо ничем и не запомнился. Такие игры тоже случаются. Джон Торторелла – не лучший для него тренер, Воробьёва напоминает. Счёт 1:0 – это круто, это классно. 7:5 он точно не хочет играть. Немного скучный, унылый и не самый интересный хоккей. «Рейнджерс» с Панариным особо ничего не показали, даже к воротам близко не подъезжали. Для зрителя это не так захватывающе», — приводит слова Рыбина «Советский спорт».
Напомним, за 22 матча у Мичкова 17 очков, восемь голов и девять голевых передач.
- 30 ноября 2024
-
23:09
-
22:15
-
21:49
-
21:36
-
21:22
-
20:48
-
20:28
-
20:01
-
19:43
-
19:23
-
18:50
-
18:42
-
18:36
-
18:23
-
18:08
-
17:42
-
17:13
-
16:51
-
16:08
-
15:45
-
15:27
-
15:14
-
15:08
-
14:48
-
14:33
-
14:16
-
14:00
-
13:40
-
13:35
-
13:32
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:02
-
12:47