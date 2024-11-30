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«Никакого конфликта между ними нет». Терещенко — о ситуации Задорова и Малкина

«Никакого конфликта между ними нет». Терещенко — о ситуации Задорова и Малкина
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко уверен, что между Евгением Малкиным и Никитой Задоровым нет никаких конфликтов. Во время матча «Бостон» — «Питтсбург» (1:2) Задоров ткнул в спину клюшкой Малкину, который стоял у скамейки запасных хозяев. Малкин в ответ на это развернулся и ударил клюшкой по калитке, замахнувшись в сторону Задорова.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Койл (Фредерик, Джонсон) – 01:24     1:1 Ракелль (Кросби, Карлссон) – 39:59     1:2 Томасино (Малкин) – 47:26    

«Я видел это эпизод, но не думаю, что там что-то серьёзное. Задоров Малкина даже не ударил, а оттолкнул от борта. А Женя просто не видел, кто там сзади, поэтому и отреагировал так. Уверен, что никакого конфликта у них нет, просто недопонимание. Обоих удалили по итогам эпизода? Это понятно, ведь клюшками размахивать нельзя. Но особого значения я бы этому эпизоду не уделял», — приводит слова Терещенко «ВсеПроСпорт.ру».

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