«Никакого конфликта между ними нет». Терещенко — о ситуации Задорова и Малкина

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко уверен, что между Евгением Малкиным и Никитой Задоровым нет никаких конфликтов. Во время матча «Бостон» — «Питтсбург» (1:2) Задоров ткнул в спину клюшкой Малкину, который стоял у скамейки запасных хозяев. Малкин в ответ на это развернулся и ударил клюшкой по калитке, замахнувшись в сторону Задорова.

«Я видел это эпизод, но не думаю, что там что-то серьёзное. Задоров Малкина даже не ударил, а оттолкнул от борта. А Женя просто не видел, кто там сзади, поэтому и отреагировал так. Уверен, что никакого конфликта у них нет, просто недопонимание. Обоих удалили по итогам эпизода? Это понятно, ведь клюшками размахивать нельзя. Но особого значения я бы этому эпизоду не уделял», — приводит слова Терещенко «ВсеПроСпорт.ру».