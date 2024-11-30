Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. «Рейнджерс» одержали победу со счётом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).

За «Рейнджерс» забили Артемий Панарин, Винсент Трочек, Мика Зибанеджад и Каапо Какко. В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Ник Судзуки, Майк Мэтисон и Коул Кофилд.

Команда из Монреаля находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 19 очков. «Нью-Йорк Рейнджерс» располагается на шестой строчке, заработав 27 очков.