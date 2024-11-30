Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Канадиенс, результат матча 30 ноября 2024, 4:3, НХЛ 2024-2025

Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. «Рейнджерс» одержали победу со счётом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 09:02 (pp)     1:1 Мэтисон (Галлахер, Слафковски) – 11:47     2:1 Трочек (Лафреньер, Линдгрен) – 19:56     3:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 37:03 (pp)     3:2 Кофилд (Судзуки) – 44:16     3:3 Судзуки (Хатсон, Кофилд) – 54:07     4:3 Какко (Кайлли, Джонс) – 59:36 (pp)    

За «Рейнджерс» забили Артемий Панарин, Винсент Трочек, Мика Зибанеджад и Каапо Какко. В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Ник Судзуки, Майк Мэтисон и Коул Кофилд.

Команда из Монреаля находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 19 очков. «Нью-Йорк Рейнджерс» располагается на шестой строчке, заработав 27 очков.

Материалы по теме
Панарин — в элитном клубе суперзвёзд! Все россияне в НХЛ, набравшие 800+ очков
Панарин — в элитном клубе суперзвёзд! Все россияне в НХЛ, набравшие 800+ очков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android