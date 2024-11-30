Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. «Рейнджерс» одержали победу со счётом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 09:02 (pp) 1:1 Мэтисон (Галлахер, Слафковски) – 11:47 2:1 Трочек (Лафреньер, Линдгрен) – 19:56 3:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 37:03 (pp) 3:2 Кофилд (Судзуки) – 44:16 3:3 Судзуки (Хатсон, Кофилд) – 54:07 4:3 Какко (Кайлли, Джонс) – 59:36 (pp)
За «Рейнджерс» забили Артемий Панарин, Винсент Трочек, Мика Зибанеджад и Каапо Какко. В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Ник Судзуки, Майк Мэтисон и Коул Кофилд.
Команда из Монреаля находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 19 очков. «Нью-Йорк Рейнджерс» располагается на шестой строчке, заработав 27 очков.
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