Мамбеталиев считает, что с текущим составом «Барыс» готов бороться за плей-офф

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев заявил, что с текущим составом казахстанская команда готова бороться за плей-офф КХЛ.

— Вы приняли команду по ходу чемпионата. За время работы вы поняли, что с этим составом и подпиткой из местных игроков можно бороться за плей-офф?

— Конечно, можно. Но нужно время на адаптацию молодых ребят, готовить их нужно хорошо, доверять. У нас способные пацаны, — приводит слова Мамбеталиева Metaratings.

Напомним, Мамбеталиев занял пост главного тренера «Барыса» 17 октября. Ранее его занимал Вячеслав Буцаев, который проработал меньше месяца.

«Барыс» находится на 11-й строчке Восточной конференции КХЛ, опережая только «Амур».