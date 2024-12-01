Форвард «Вашингтона» высказался об игре команды в большинстве без Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл высказался об игре команды в большинстве без российского нападающего Александра Овечкина.

«Мы понимаем, насколько большая потеря Овечкина для нашего звена при игре в большинстве. Остальные четыре игрока в звене стараются активнее включаться и приносить больше энергии в отсутствие Овечкина. Я думаю, у нас это получилось. Мы играем более слаженно, быстрые передачи, и мы находимся ближе друг к другу как единое звено», — приводит слова Макмайкла официальный сайт «Вашингтона».

Напомним, Овечкину диагностировали перелом ноги, он пропустит от 4 до 6 недель.

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