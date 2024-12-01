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«Коламбус» и «Миннесота» произвели обмен игроками

«Коламбус» и «Миннесота» произвели обмен игроками
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Хоккейные клубы «Миннесота Уайлд» и «Коламбус Блю Джекетс» произвели обмен, в результате которого «дикари» получили чешского защитника Давида Иржичека и выбор в пятом раунде драфта 2025 года, а «Коламбус» — Дэймона Ханта.

С момента перехода 20-летний Иржичек провёл 53 матча в НХЛ и набрал 11 (1+10) очков.

22-летний Хант c начала прошлого сезона провёл в составе «Миннесоты» 13 матчей. На его счету одна результативная передача. В текущем сезоне канадец принял участие всего в одном матче.

«Миннесота» занимает вторую строчку в Западной конференции НХЛ. На счету команды 34 очка в 23 матчах. «Коламбус» с 23 очками располагается на 11-й позиции в Восточной конференции.

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