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Панарин вышел на 10-е место по числу многоочковых матчей среди недрафтованных игроков НХЛ

Панарин вышел на 10-е место по числу многоочковых матчей среди недрафтованных игроков НХЛ
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провёл 224-й многоочковый матч и вышел на десятое место по этому показателю среди недрафтованных игроков.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 09:02 (pp)     1:1 Мэтисон (Галлахер, Слафковски) – 11:47     2:1 Трочек (Лафреньер, Линдгрен) – 19:56     3:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 37:03 (pp)     3:2 Кофилд (Судзуки) – 44:16     3:3 Судзуки (Хатсон, Кофилд) – 54:07     4:3 Какко (Кайлли, Джонс) – 59:36 (pp)    

Россиянину удалось обойти Ивана Курнуайе (223). Больше таких матчей только у Уэйна Гретцки (824), Фила Эспозито (457), Адама Оутса (398), Питера Штястны (356), Дино Сиссарелли (321), Мартина Сент-Луиса (275), Джо Маллена (272), Бобби Орра (262) и Стива Томаса (226).

В своём последнем матче в регулярном чемпионате НХЛ «Рейнджерс» обыграли «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:3. На счету Панарина гол и результативная передача.

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