Панарин вышел на 10-е место по числу многоочковых матчей среди недрафтованных игроков НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провёл 224-й многоочковый матч и вышел на десятое место по этому показателю среди недрафтованных игроков.

Россиянину удалось обойти Ивана Курнуайе (223). Больше таких матчей только у Уэйна Гретцки (824), Фила Эспозито (457), Адама Оутса (398), Питера Штястны (356), Дино Сиссарелли (321), Мартина Сент-Луиса (275), Джо Маллена (272), Бобби Орра (262) и Стива Томаса (226).

В своём последнем матче в регулярном чемпионате НХЛ «Рейнджерс» обыграли «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:3. На счету Панарина гол и результативная передача.

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