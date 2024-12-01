«Флорида» без Бобровского разгромила «Каролину» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Аарон Экблад, Мэки Самоскевич, Сэм Беннетт, Александр Барков, Адам Боквист и Эван Родригес. Российский защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

В составе «Каролины» выступали российский нападающий Андрей Свечников и защитник Дмитрий Орлов.

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