Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Флорида – Каролина, результат матча 1 декабря 2024, счет 6:0, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Флорида» без Бобровского разгромила «Каролину» в матче НХЛ
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Экблад – 26:42     2:0 Самоскевич (Ткачук, Барков) – 39:59 (pp)     3:0 Беннетт (Луостаринен, Лунделль) – 48:19     4:0 Барков (Ткачук, Райнхарт) – 51:37 (pp)     5:0 Боквист (Грир) – 51:48     6:0 Родригес (Шмидт, Вераге) – 53:01 (pp)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Аарон Экблад, Мэки Самоскевич, Сэм Беннетт, Александр Барков, Адам Боквист и Эван Родригес. Российский защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

В составе «Каролины» выступали российский нападающий Андрей Свечников и защитник Дмитрий Орлов.

Материалы по теме
Русские разборки в НХЛ! Задоров гадко ткнул Малкина клюшкой со скамейки, тот ответил
Русские разборки в НХЛ! Задоров гадко ткнул Малкина клюшкой со скамейки, тот ответил
Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android