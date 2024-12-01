«Флорида» без Бобровского разгромила «Каролину» в матче НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Экблад – 26:42 2:0 Самоскевич (Ткачук, Барков) – 39:59 (pp) 3:0 Беннетт (Луостаринен, Лунделль) – 48:19 4:0 Барков (Ткачук, Райнхарт) – 51:37 (pp) 5:0 Боквист (Грир) – 51:48 6:0 Родригес (Шмидт, Вераге) – 53:01 (pp)
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Аарон Экблад, Мэки Самоскевич, Сэм Беннетт, Александр Барков, Адам Боквист и Эван Родригес. Российский защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
В составе «Каролины» выступали российский нападающий Андрей Свечников и защитник Дмитрий Орлов.
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