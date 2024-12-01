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«Колорадо» вызвал российского нападающего из АХЛ

«Колорадо» вызвал российского нападающего из АХЛ
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«Колорадо Эвеланш» вызвал российского нападающего Никиту Прищепова из фарм-клуба АХЛ.

Прищепов провёл в нынешнем сезоне АХЛ 12 матчей, в которых записал в свой актив два гола и четыре результативные передачи.

В ближайшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо» встретится с «Эдмонтон Ойлерз». Матч состоится 1 декабря, начало – 6:00 мск.

На данный момент «Колорадо» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 26 очков. За последние три матча команда потерпела два поражения и одержала одну победу.

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