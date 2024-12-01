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Никита Кучеров пропустил игру НХЛ с «Торонто» из-за травмы

Никита Кучеров пропустил игру НХЛ с «Торонто» из-за травмы
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3-й период
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нис (Танев, Мэттьюс) – 07:13     0:2 Танев (Марнер, Хольмберг) – 28:06     0:3 Робертсон (Минтен, Бенуа) – 28:39     0:4 Таварес (Марнер, Райлли) – 38:59     1:4 Эйссимонт (Рэддиш) – 51:21     2:4 Гюнцель (Хагель) – 55:19     3:4    

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 4:0 в пользу гостей. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров не принимает участия в матче. В составе «Молний» Кучерова заменил американец Конор Шири, для которого это четвертая игра в сезоне.

Ранее Кучеров получил повреждение по ходу матча с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ). Россиянин пропустил второй период той игры, однако вышел на лёд в третьем периоде и в овертайме отдал голевую передачу.

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