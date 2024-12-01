Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Вашингтон» победил «Нью-Джерси» в матче с 11-ю шайбами, у Мирошниченко — ассист

В ночь с 30 ноября на 1 декабря в американском Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:5.

В составе победителей голами отличились Эндрю Манджапане, Коннор Макмайкл, Джейкоб Чикран, Расмус Сандин (1+1), Тейлор Рэддиш (1+1) и Пьер-Люк Дюбуа (1+1). На счету российского форварда Ивана Мирошниченко голевая передача. Александр Овечкин участия в матче не принимал из-за травмы.

За хозяев голы забивали Нико Хишир, Джастин Даулинг, Стефан Ноэсен (дубль) и Йеспер Братт (1+1).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Нью-Джерси» встретится в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» 3 декабря. «Вашингтон» сыграет на своей арене с «Сан-Хосе Шаркс» 4 декабря.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: