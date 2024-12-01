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Нью-Джерси Дэвилз — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 1 декабря 2024, счёт 5:6, регулярный чемпионат НХЛ

«Вашингтон» победил «Нью-Джерси» в матче с 11-ю шайбами, у Мирошниченко — ассист
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В ночь с 30 ноября на 1 декабря в американском Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манджапане (Лапьер, Карлсон) – 06:19     1:1 Хишир (Хьюз, Майер) – 10:54     2:1 Даулинг (Песке) – 22:38     2:2 Макмайкл (Карлсон) – 29:49 (pp)     2:3 Чикран (Эллер, Сандин) – 30:56 (pp)     2:4 Сандин (Мирошниченко) – 39:47 (pp)     3:4 Ноэсен (Хьюз, Братт) – 42:03 (pp)     4:4 Братт (Хьюз, Палат) – 44:15     4:5 Рэддиш (Фехервари, Карлсон) – 53:54     4:6 Дюбуа (Протас, Рэддиш) – 54:04     5:6 Ноэсен (Майер, Хьюз) – 56:45 (pp)    

В составе победителей голами отличились Эндрю Манджапане, Коннор Макмайкл, Джейкоб Чикран, Расмус Сандин (1+1), Тейлор Рэддиш (1+1) и Пьер-Люк Дюбуа (1+1). На счету российского форварда Ивана Мирошниченко голевая передача. Александр Овечкин участия в матче не принимал из-за травмы.

За хозяев голы забивали Нико Хишир, Джастин Даулинг, Стефан Ноэсен (дубль) и Йеспер Братт (1+1).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Нью-Джерси» встретится в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» 3 декабря. «Вашингтон» сыграет на своей арене с «Сан-Хосе Шаркс» 4 декабря.

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