Победный гол и ассист Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Сент-Луис» в овертайме

В ночь с 30 ноября на 1 декабря в американском Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
В составе победителей голами отметились Оуэн Типпетт, Тайсон Фёрстер и российский форвард Матвей Мичков (1+1). Защитник Егор Замула завершил встречу с показателем полезности «-1».
За гостей забивали Дилан Холлоуэй и Джейк Нейборс. Нападающий Алексей Торопченко голевыми действиями в матче не отличился.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Сент-Луис» встретится в гостях с «Виннипег Джетс» 4 декабря. «Филадельфия» сыграет на своей арене с «Флоридой Пантерз» 6 декабря.
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