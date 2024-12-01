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Сент-Луис Блюз — Филадельфия Флайерз, результат матча 1 декабря 2024, счёт 2:3 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ

Победный гол и ассист Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Сент-Луис» в овертайме
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В ночь с 30 ноября на 1 декабря в американском Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Мичков, Фрост) – 09:15     1:1 Холлоуэй (Шенн, Кессел) – 51:11     1:2 Фёрстер (Бринк, Кейтс) – 52:02     2:2 Нейборс – 59:40 (pp)     2:3 Мичков (Конечны) – 60:28    

В составе победителей голами отметились Оуэн Типпетт, Тайсон Фёрстер и российский форвард Матвей Мичков (1+1). Защитник Егор Замула завершил встречу с показателем полезности «-1».

За гостей забивали Дилан Холлоуэй и Джейк Нейборс. Нападающий Алексей Торопченко голевыми действиями в матче не отличился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Сент-Луис» встретится в гостях с «Виннипег Джетс» 4 декабря. «Филадельфия» сыграет на своей арене с «Флоридой Пантерз» 6 декабря.

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