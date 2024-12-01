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21-летний Фёдор Свечков забил дебютный гол в НХЛ

21-летний Фёдор Свечков забил дебютный гол в НХЛ
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Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Фёдор Свечков забросил дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Перерыв
2 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Чисхольм (Годро) – 18:57     1:1 Svechkov (Евангелиста, Йози) – 19:39     1:2 О'Райлли (Стэмкос, Йози) – 22:29 (pp)     2:2 Капризов (Росси, Сперджен) – 28:24 (pp)    

Напомним, в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Нэшвилл Предаторз». На момент написания новости завершился второй период. Счёт ничейный — 2:2.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне 21-летний форвард сыграл в семи матчах за «Милуоки Эдмиралс» в АХЛ и заработал восемь очков, забросив пять шайб и сделав три голевые передачи. В НХЛ Свечков проводит пятый матч. Ранее форвард в лиге очков не набирал.

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