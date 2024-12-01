21-летний Фёдор Свечков забил дебютный гол в НХЛ

Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Фёдор Свечков забросил дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге.

Напомним, в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Нэшвилл Предаторз». На момент написания новости завершился второй период. Счёт ничейный — 2:2.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне 21-летний форвард сыграл в семи матчах за «Милуоки Эдмиралс» в АХЛ и заработал восемь очков, забросив пять шайб и сделав три голевые передачи. В НХЛ Свечков проводит пятый матч. Ранее форвард в лиге очков не набирал.

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