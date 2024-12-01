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Кирилл Капризов вышел на первое место списка лучших бомбардиров сезона НХЛ

Кирилл Капризов вышел на первое место списка лучших бомбардиров сезона НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отличился голом по ходу матча с «Нэшвилл Предаторз», проходящим на момент написания новости. В игре сейчас перерыв перед третьим периодом, счёт равный — 2:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Перерыв
2 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Чисхольм (Годро) – 18:57     1:1 Svechkov (Евангелиста, Йози) – 19:39     1:2 О'Райлли (Стэмкос, Йози) – 22:29 (pp)     2:2 Капризов (Росси, Сперджен) – 28:24 (pp)    

Благодаря данной заброшенной шайбе Капризов вышел на первое место списка лучших бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В активе российского форварда теперь 37 очков (15 голов + 22 результативные передачи). Столько же очков набрал чешский нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас (12 голов + 25 ассистов). Таким образом, он делит первую строчку с Капризовым.

Далее в списке идёт Джек Айкел, выступающий за «Вегас Голден Найтс», у которого 36 очков (8+28).

Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик

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