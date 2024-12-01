«Тампа» без Кучерова в составе проиграла «Торонто» в матче НХЛ

В ночь на 1 декабря в американской Тампе на стадионе «Амали Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Мэтт Нис, Кристофер Танев, Николас Робертсон, Джон Таварес, а также Вильям Нюландер.

У хозяев сегодня забивали Майки Эйссимонт, Джейк Гюнцель и Кэм Аткинсон. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 24 спасения. Никита Кучеров участия в матче не принимал.

«Торонто» занимает пятое место на Востоке с 30 очками. «Тампа» идёт на восьмой строчке — 26 очков.

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