«Тампа» без Кучерова в составе проиграла «Торонто» в матче НХЛ
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В ночь на 1 декабря в американской Тампе на стадионе «Амали Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нис (Танев, Мэттьюс) – 07:13 0:2 Танев (Марнер, Хольмберг) – 28:06 0:3 Робертсон (Минтен, Бенуа) – 28:39 0:4 Таварес (Марнер, Райлли) – 38:59 1:4 Эйссимонт (Рэддиш) – 51:21 2:4 Гюнцель (Хагель, Хедман) – 55:19 3:4 Аткинсон – 57:38 (pp) 3:5 Нюландер (Мэттьюс, Нис) – 58:44
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Мэтт Нис, Кристофер Танев, Николас Робертсон, Джон Таварес, а также Вильям Нюландер.
У хозяев сегодня забивали Майки Эйссимонт, Джейк Гюнцель и Кэм Аткинсон. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 24 спасения. Никита Кучеров участия в матче не принимал.
«Торонто» занимает пятое место на Востоке с 30 очками. «Тампа» идёт на восьмой строчке — 26 очков.
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