Мичков догнал Овечкина и вошёл в десятку лучших ассистентов среди россиян в текущем сезоне

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков вошёл в десятку лучших россиян по результативным передачам в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

В матче НХЛ «Сент-Луис Блюз» 19-летний россиянин отметился победным голом и ассистом, который стал для новичка «Филадельфии» 10-м в розыгрыше. Столько же помимо Мичкова сделали Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») и Максим Цыплаков («Нью-Йорк Айлендерс»).

Лучшие ассистенты среди россиян на данный момент — Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»). У обоих по 22 передачи.

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