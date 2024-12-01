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Мичков догнал Овечкина и вошёл в десятку лучших ассистентов среди россиян в текущем сезоне

Мичков догнал Овечкина и вошёл в десятку лучших ассистентов среди россиян в текущем сезоне
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков вошёл в десятку лучших россиян по результативным передачам в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Мичков, Фрост) – 09:15     1:1 Холлоуэй (Шенн, Кессел) – 51:11     1:2 Фёрстер (Бринк, Кейтс) – 52:02     2:2 Нейборс – 59:40 (pp)     2:3 Мичков (Конечны) – 60:28    

В матче НХЛ «Сент-Луис Блюз» 19-летний россиянин отметился победным голом и ассистом, который стал для новичка «Филадельфии» 10-м в розыгрыше. Столько же помимо Мичкова сделали Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») и Максим Цыплаков («Нью-Йорк Айлендерс»).

Лучшие ассистенты среди россиян на данный момент — Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»). У обоих по 22 передачи.

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