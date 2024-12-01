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Гол и ассист Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Нэшвилл». У Свечкова — дебютный гол

В ночь на 1 декабря в американском Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

В составе победителей шайбы в свой актив записали Деклан Чисхольм, российский нападающий Кирилл Капризов, а также Джаред Сперджен (в овертайме). На счету Капризова также результативная передача.

У гостей свою первую шайбу в НХЛ забил российский нападающий Фёдор Свечков, а также Райан О'Райлли.

«Миннесота» занимает второе место Запада с 36 очками, «Нэшвилл» идёт 15-м, набрав 20 очков.

Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.



