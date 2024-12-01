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Гол и ассист Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Нэшвилл». У Свечкова — дебютный гол

Гол и ассист Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Нэшвилл». У Свечкова — дебютный гол
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В ночь на 1 декабря в американском Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Чисхольм (Годро) – 18:57     1:1 Svechkov (Евангелиста, Йози) – 19:39     1:2 О'Райлли (Стэмкос, Йози) – 22:29 (pp)     2:2 Капризов (Росси, Сперджен) – 28:24 (pp)     3:2 Сперджен (Капризов, Эрикссон Эк) – 60:58    

В составе победителей шайбы в свой актив записали Деклан Чисхольм, российский нападающий Кирилл Капризов, а также Джаред Сперджен (в овертайме). На счету Капризова также результативная передача.

У гостей свою первую шайбу в НХЛ забил российский нападающий Фёдор Свечков, а также Райан О'Райлли.

«Миннесота» занимает второе место Запада с 36 очками, «Нэшвилл» идёт 15-м, набрав 20 очков.

Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.


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