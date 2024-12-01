Кирилл Капризов вырвался в единоличные лидеры гонки бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отличился голом и ассистом по ходу матча с «Нэшвилл Предаторз», недавно завершившемся. Игра осталась за «Миннесотой», добывшей победу в овертайме с итоговым счётом 3:2.

Благодаря данным очкам Капризов вышел на чистое первое место списка лучших бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В активе российского форварда теперь 38 очков (15 голов + 23 результативные передачи). 37 очков набрал чешский нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас (12 голов + 25 ассистов). Он делил первую строчку с Капризовым, но Кирилл его обогнал.

Далее в списке идёт Джек Айкел, выступающий за «Вегас Голден Найтс», у которого 36 очков (8+28).

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