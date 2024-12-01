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Тренер «Филадельфии» Торторелла рассказал, чем клубу помог Матвей Мичков

Тренер «Филадельфии» Торторелла рассказал, чем клубу помог Матвей Мичков
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла высказался о Матвее Мичкове и победе в матче НХЛ с «Сент-Луиз Блюз».

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Джонсон (Ришар) – 01:40     2:0 Конечны (Мичков, Андре) – 15:56 (pp)     3:0 Мичков (Пилинг, Замула) – 25:09     3:1 Томпсон (Эклунд, Гранлунд) – 35:29     3:2 Гранлунд (Эклунд, Зеттерлунд) – 38:33     3:3 Гудроу (Тран, Сеси) – 57:36     4:3 Мичков – 65:00    

«У нас появилась некоторая уверенность в овертаймах. Мичков нам там очень помог. В прошлом сезоне этот аспект был для нас проблемным. Мы сейчас просто продолжаем вкалывать. Я доволен энергией своих игроков сегодня. Также наш голкипер очень помог, сделав несколько важных сейвов», — заявил Торторелла после матча.

Напомним, Матвей Мичков сегодня отметился голом и результативной передачей. В текущем сезоне в 23 матчах регулярки в его активе девять голов и 10 ассистов.

Джон Торторелла взаимодействует с Мичковым через Замулу

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