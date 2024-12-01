Тренер «Филадельфии» Торторелла рассказал, чем клубу помог Матвей Мичков

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла высказался о Матвее Мичкове и победе в матче НХЛ с «Сент-Луиз Блюз».

«У нас появилась некоторая уверенность в овертаймах. Мичков нам там очень помог. В прошлом сезоне этот аспект был для нас проблемным. Мы сейчас просто продолжаем вкалывать. Я доволен энергией своих игроков сегодня. Также наш голкипер очень помог, сделав несколько важных сейвов», — заявил Торторелла после матча.

Напомним, Матвей Мичков сегодня отметился голом и результативной передачей. В текущем сезоне в 23 матчах регулярки в его активе девять голов и 10 ассистов.

Джон Торторелла взаимодействует с Мичковым через Замулу