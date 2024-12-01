Тренер «Филадельфии» Торторелла рассказал, чем клубу помог Матвей Мичков
Поделиться
Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла высказался о Матвее Мичкове и победе в матче НХЛ с «Сент-Луиз Блюз».
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Джонсон (Ришар) – 01:40 2:0 Конечны (Мичков, Андре) – 15:56 (pp) 3:0 Мичков (Пилинг, Замула) – 25:09 3:1 Томпсон (Эклунд, Гранлунд) – 35:29 3:2 Гранлунд (Эклунд, Зеттерлунд) – 38:33 3:3 Гудроу (Тран, Сеси) – 57:36 4:3 Мичков – 65:00
«У нас появилась некоторая уверенность в овертаймах. Мичков нам там очень помог. В прошлом сезоне этот аспект был для нас проблемным. Мы сейчас просто продолжаем вкалывать. Я доволен энергией своих игроков сегодня. Также наш голкипер очень помог, сделав несколько важных сейвов», — заявил Торторелла после матча.
Напомним, Матвей Мичков сегодня отметился голом и результативной передачей. В текущем сезоне в 23 матчах регулярки в его активе девять голов и 10 ассистов.
Джон Торторелла взаимодействует с Мичковым через Замулу
Комментарии
- 1 декабря 2024
-
07:59
-
07:57
-
06:55
-
06:41
-
06:28
-
06:16
-
05:49
-
05:46
-
05:41
-
05:37
-
05:06
-
03:16
-
02:54
-
02:06
-
02:05
-
01:21
-
00:07
- 30 ноября 2024
-
23:59
-
23:27
-
23:09
-
22:15
-
21:49
-
21:36
-
21:22
-
20:48
-
20:28
-
20:01
-
19:43
-
19:23
-
18:50
-
18:42
-
18:36
-
18:23
-
18:08
-
17:42