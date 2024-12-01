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Матвей Мичков повторил достижение Кросби и Ковальчука среди юниоров в НХЛ

Матвей Мичков повторил достижение Кросби и Ковальчука среди юниоров в НХЛ
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков забил третий гол в овертайме в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Все голы — в рамках одного сезона.

Таким образом, 19-летний Мичков сравнялся с Сидни Кросби, Ильёй Ковальчуком и Риком Нэшем по этому показателю среди юниоров в истории НХЛ.

Напомним, «Филадельфия» обыграла «Сент-Луис Блюз» в матче НХЛ со счётом 3:2 в овертайме. Таким образом, на счету Мичкова девять шайб и 10 результативных передач в 23 матчах текущего сезона. Показатель полезности Матвея сейчас «0».

Ранее сообщалось, что Мичков вошёл в десятку лучших россиян по результативным передачам в нынешнем сезоне.

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