Матвей Мичков повторил достижение Кросби и Ковальчука среди юниоров в НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков забил третий гол в овертайме в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Все голы — в рамках одного сезона.
Таким образом, 19-летний Мичков сравнялся с Сидни Кросби, Ильёй Ковальчуком и Риком Нэшем по этому показателю среди юниоров в истории НХЛ.
Напомним, «Филадельфия» обыграла «Сент-Луис Блюз» в матче НХЛ со счётом 3:2 в овертайме. Таким образом, на счету Мичкова девять шайб и 10 результативных передач в 23 матчах текущего сезона. Показатель полезности Матвея сейчас «0».
Ранее сообщалось, что Мичков вошёл в десятку лучших россиян по результативным передачам в нынешнем сезоне.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: